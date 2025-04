POL-PDNR: Ladendieb nach Flucht festgenommen - Haftbefehl erlassen

Altenkirchen (ots) - Am Mittwoch, 02.04.2025, gegen 18.50 Uhr, konnten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen nach einem Zeugenhinweis einen Pkw-Fahrer auf der Bundesstraße 256 in der Gemarkung Altenkirchen einer Verkehrskontrolle unterziehen. Hierbei war festzustellen, dass der 33-Jährige, der sein Fahrzeug zuvor in auffälliger Fahrweise geführt hatte, unter Alkoholeinfluss stand. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe, die Sicherstellung des Führerscheins und die ...

mehr