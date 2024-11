Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: E-Scooter in der Innenstadt kontrolliert

Neuwied (ots)

Neuwied - Am 26.11.2024 wurden in den frühen Abendstunden in der Innenstadt E-Scooter kontrolliert. Es wurden diverse Rad- und E-Scooter-Fahrer angehalten und einem verkehrserzieherischen Gespräch unterzogen. Zudem wurde eine Personenkontrolle bei einem 34 jährigen Mann durchgeführt, in dessen Folge geringe Mengen an Betäubungsmittel aufgefunden wurden. Es wurde eine entsprechende Strafanzeige vorgelegt.

