POL-PDNR: Kradfahrer gestürzt

Leubsdorf (ots) - Am Mittwochnachmittag geriet ein Carport an einem Wohnhaus Im Mühlenberg in Brand. Der Hausbesitzer war bei Abflämmarbeiten von Unkraut, als der Carport Feuer fing und vollständig abbrannte. Die örtliche Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindern. Verletzt wurde niemand. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK Veit Doll Telefon: 02644-943-0 Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur ...

mehr