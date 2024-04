POL-PDNR: Führen eines Pkw unter Drogeneinfluss

Unkel (ots) - Am Sonntagmittag beschädigte ein 72-jähriger Pkw-Fahrer beim Ausparken auf dem Parkplatz an der Volksbank einen geparkten Pkw und entfernte sich von der Örtlichkeit. Aufgrund eines Zeugenhinweises konnte die Polizei den Verursacher und den beteiligten Pkw an der Wohnanschrift antreffen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK Veit Doll Telefon: 02644-943-0 Pressemeldungen der Polizei ...

