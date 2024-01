POL-PDNR: Unbekannte hängen Friedensbanner in die Steilwand der Erpeler Ley

Linz, Am Kaiserberg (ots) - In der Silvesternacht kam es gegen 02 Uhr zu einem Brand am Kaiserberg in Linz. Ein großer Müllcontainer brannte mitsamt Unrat fast vollständig ab. Durch die Hitzeentwicklung wurde ein kleinerer Mülleimer in der Nähe ebenfalls beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu der Brandursache aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein ...

