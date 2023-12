POL-PDNR: Diebstahl von E-Bike aus Garage

Rheinbrohl, Kirchstraße (ots) - Vermutlich in der Nacht auf den 13.12.2023 beschädigten Unbekannte ein Verkehrszeichen in der Kirchstraße in Rheinbrohl. Offenbar wurde ein Arbeitshandschuh und andere brennbare Gegenstände auf das Schild gelegt und entzündet. Durch die Hitzeentwicklung wurde das Verkehrszeichen großflächig beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der ...

