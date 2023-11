Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Rheinbreitbach (ots)

Am Sonntag den 5.11. in der Zeit von 10-11:30Uhr kam es in der Straße im Winkel in Rheinbreitbach zu einer Verkehrsunfallflucht an einem geparkten, schwarzen Ford Focus. Vermutlich beim Ausparken wurde der PKW durch ein derzeit unbekanntes, flüchtiges Fahrzeug beschädigt.

Hinweise werden an die Polizei Linz am Rhein über die 02644-9430 oder PILinz.Wache@Polizei.RLP.de erbeten.

