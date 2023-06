Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Linz am Rhein (ots)

Am 17.06.2023, gegen 15 Uhr, beschädigte ein Verkehrsteilnehmer beim Ausparken einen geparkten PKW am Kaiserberg in Linz. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Dank eines Zeugenhinweises konnte der Verursacher zügig ermittelt werden.

