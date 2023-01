Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an Grundschule in Daaden, Verkehrsunfall durch Reisebus in Katzwinkel und Körperverletzung am Busbahnhof in Betzdorf

Daaden, Katzwinkel, Betzdorf (ots)

Durch bislang unbekannte Täter wurde im Zeitraum vom Donnerstag, 26.01.2023, 16:00 Uhr bis Freitag, 27.01.2023, 07:20 Uhr eine Mauer sowie ein Hinweisschild an der Grundschule in der Hachenburger Straße in Daaden durch Farbschmierereien beschädigt. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Betzdorf (02741/9260 oder pibetzdorf@polizei.rlp.de)zu melden.

Am Freitag, den 27.01.2023 fuhr ein 53-jährige Fahrer eines polnischen Reisebusses nach Anweisung seines Navigationssystems von Wissen aus über Katzwinkel nach Siegen. In der Bergstraße in Elkhausen beabsichtige dieser nach links in den Sonnenweg einzubiegen. Aufgrund der engen Straßenverhältnisse überfährt der Reisebus beim Abbiegevorgang einen Bordstein, beschädigt in der Folge eine Grundstücksmauer und fährt sich schließlich im Vorgarten eines Anwesens fest, so dass er durch einen Abschleppdienst geborgen werden musste. Es entstand Sachschaden von mindestens 5000 Euro.

Am Samstag, den 28.01.2023 wurde gegen 04:55 Uhr ein 24-jähriger Mann am Busbahnhof in Betzdorf durch mehrere ihm unbekannte Männer unvermittelt geschlagen. Die Angreifer ließen erst von dem Mann ab, als dessen Bekannter hinzukam und flüchteten fußläufig. Der stark alkoholisierte Mann erlitt durch den Angriff Kopfschmerzen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Betzdorf (02741/9260 oder pibetzdorf@polizei.rlp.de) zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell