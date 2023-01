POL-PDNR: Wissen - Pirzenthal - Diebstahl einer Figur

Erpel (ots) - Am Montagnachmittag befuhr ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Linz die B 42 in Fahrtrichtung Bonn. In der Ortslage Erpel kam ihm ein silberner Pkw entgegen, welcher über die Mittellinie fuhr und die beiden Pkw mit den Außenspiegeln kollidierten. Hierbei wurde der Spiegel am Pkw des 24-Jährigen beschädigt. Das verursachende Fahrzeug setzte seine Fahrt fort. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: ...

