POL-PDNR: Sachbeschädigungen an Fahrzeugen im Raum Rengsdorf und in Neuwied

Unkel, B42 (ots) - Am Montag, den 25.07.2022 kam es am späten Nachmittag zu einem Verkehrsunfall an der B42 in Höhe Unkel. Ein Fahrzeugführer kam alleinbeteiligt mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf den angrenzenden Grünstreifen. Aufgrund einer unmittelbar dahinter beginnenden Schutzplanke konnte der Fahrer nicht zurück auf die Fahrbahn ...

mehr