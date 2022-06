Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Mountainbikefahrer

Asbach (ots)

Am späten Dienstagnachmittag kam es in der Altenkirchener Straße in Asbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein alleinbeteiligter Mountainbikefahrer schwere Verletzungen erlitt. Der Fahrradfahrer befuhr die abschüssige Straße und prallte aus bisher ungeklärter Ursache gegen das Heck eines geparkten PKW. Der Mann im mittleren Erwachsenenalter verletzte sich schwer und war kurzzeitig bewusstlos. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle ist der Betroffene mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus transportiert worden. Es besteht keine Lebensgefahr. Am PKW und am Fahrrad entstand jeweils ein geringer Sachschaden.

