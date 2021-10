Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall nach Vorfahrtsmissachtung

Linz am Rhein (ots)

Am Samstag, den 16.10.2021 kam es gegen 16 Uhr auf der Linzhausenstraße in Linz am Rhein zu einem Verkehrsunfall. Eine Verkehrsteilnehmerin, die mit der Fähre den Rhein gequert hatte, wollte nach links auf die B42 einbiegen. Hierbei übersah sie einen auf der B42 in Richtung Unkel fahrenden bevorrechtigten PKW und es kam zur Kollision im Einmündungsbereich. Neben dem entstandenen Sachschaden an beiden beteiligten PKW klagte die minderjährige Beifahrerin der Unfallverusacherin über leichte Schmerzen.

