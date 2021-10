Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: 18-jährige Fahrzeugführerin unter Betäubungsmitteleinfluss

Neustadt (Wied) (ots)

Am Montagabend kontrollierten Polizeibeamte im Kapellenweg in Neustadt (Wied) einen PKW, der mit 2 jungen Frauen im Heranwachsenenalter besetzt war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die 18 - jährige Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt. Weiterhin wurde in einem Krankenhaus eine Blutentnahme veranlasst und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

