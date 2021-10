Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Puderbach (ots)

Am Montagabend ist im Zeitraum von 19:20 Uhr bis 19:30 Uhr auf dem EDEKA Parkplatz in Puderbach ein geparkter PKW VW Golf im Bereich der Fahrerseite beschädigt worden. Der oder die bisher unbekannte Unfallverursacher* in entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

