Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Volltrunken mit PKW gefahren

Horhausen (Westerwald) (ots)

Am Abend des 08.10.2021 gegen 21:36 Uhr wurde die Polizeiinspektion Straßenhaus über einen schlangenlinienfahrenden PKW im Bereich Horhausen informiert. Dieser hatte trotz Dunkelheit die Fahrzeugbeleuchtung nicht eingeschaltet und dadurch beinahe einen Verkehrsunfall verursacht. Durch den Zeugen konnte weiter beobachtet werden wie er in einen Feldweg einbog. Dort konnte der 18-jährige Fahranfänger hinter seinem Fahrzeug liegend angetroffen werden. Er war nicht mehr in der Lage sicher auf den eigenen Beinen zu stehen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,82 Promille. Seinen Führerschein ist er damit vorerst los.

Zeugen, die ggf. durch die Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus, unter der Tel.-Nr.: 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell