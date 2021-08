Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

St. Katharinen (ots)

Am Dienstagabend fuhr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer auf einen wartenden Pkw an der Kreuzung L 251 - L 254 (Kaimig) auf. Nach dem Anstoß bog der verursachende Pkw nach rechts auf die L 254 ab und flüchtete Richtung Ginsterhahn. Vor Ort konnte die Polizei Hinweise auf den Pkw und die Fahrzeuginsassen erlangen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Weitere Zeugenhinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell