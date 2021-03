Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Linz am Rhein (ots)

Am Montagvormittag kam es zu einem Auffahrunfall in der Asbacher Straße in Linz am Rhein. Hierbei wurde der 51-jährige Pkw-Fahrer des vorderen Fahrzeugs leicht verletzt.

