Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigungen

Bad Hönningen (ots)

Am Dienstagabend, gegen 20:15 Uhr, wurden der Polizeiinspektion in Linz zwei Sachbeschädigungen in Bad Hönningen gemeldet. Auf dem Gelände des ortsansässigen Tennisclubs, in der Straße Vogelberg, wurde eine Laterne umgerissen, sowie ein Briefkasten gewaltsam geöffnet. Im Garten eines naheliegenden Grundstücks wurde ein Zaun, sowie eine Terrassenmauer beschädigt. Zeugen beobachteten einen Mann, südländischer Typ, ca. 40 Jahre alt, ca. 180 cm groß, dunkle Haare. Der Mann soll eine blaue Regenjacke mit gelbem Kragen und eine blaue Jeans getragen haben. Hinweise erbittet die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell