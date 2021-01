Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betäubungsmittel sichergestellt

Vettelschoß (ots)

Am gestrigen Abend führten Linzer Polizisten Ermittlungen an einem Wohnhaus in Vettelschoß durch. Während sie mit dem 35-jährigen Bewohner sprachen, bemerkten sie deutlich Cannabisgeruch aus dem Inneren des Hauses. Bei einer Nachschau der Beamten fanden diese Cannabisblüten, welche in einer Dose gelagert wurden. Weitere Betäubungsmittel wurden nicht aufgefunden. Den 35-jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

