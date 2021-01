Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Alsdorf- Diebstahl an Forstmaschinen

Alsdorf (ots)

Wie erst jetzt polizeilich bekannt wurde, kam es in der Nacht zum 11.01.2021 zu Diebstählen an abgestellten Forstmaschinen im Waldgebiet "In der Struth" oberhalb der Ortslage Alsdorf. Die Fahrzeuge befanden sich im Einsatz zur Aufarbeitung des geschädigten Fichtenbestandes nach Borkenkäferbefall. Ein Holzvollernter (Harvester) sowie ein Tragrückeschlepper (Forwarder) waren Ziel der bisher unbekannten Täter. Aus den aufgebrochenen Staukästen der Forstmaschinen wurde Zubehör im Wert von über 4000EUR entwendet; Spezial-und Bordwerkzeug, Schlagschrauber, Messräder und Fettpressen. Hinweise zu verdächtigten Personen und Fahrzeuge an oder im Umfeld der Maschinen bitte an die Polizei Betzdorf.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz

Polizeiinspektion Betzdorf (Sieg)

PHK Frank Reifenrath



Telefon: 02741-926146

pibetzdorf@polizei.rlp.de



