POL-PDNR: Zigarettenautomat aufgebrochen

Am 31.12.2020 wurde in 57635 Kraam, Hauptstraße, ein Zigarettenautomat samt seinem Betonsockel gestohlen. Der Automat wurde in der Nähe des Nachbardorfes Walterschen auf einem Feldweg aufgebrochen und dort von einer Spaziergängerin gefunden. Für den Abtransport wurde ein Fahrzeug gesetzt. Wer Hinweise auf die Täter oder ihr Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02681/ 9460 bei der Polizeiinspektion Altenkirchen zu melden.

