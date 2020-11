Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, L 278 (ots)

Am Di., 24.11.2020, gegen 06:40 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW 3er BMW die L278 aus Wissen kommend in Fahrtrichtung Morsbach. Auf einer langen Geraden überholte er eine Fahrzeugschlange von mehreren PKW. Ein unbekannter Fahrzeugführer eines roten Klein-Pkw Skoda beabsichtigte ebenfalls nach links auszuscheren und zu überholen. Hierbei übersah er den sich schon im Überholvorgang befindenden Pkw BMW des 25-Jährigen. Dieser konnte nach links ins Bankett ausweichen und touchierte dort mit seiner linken Fahrzeugfront einen Leitpfosten. Der unbekannte Skoda-Fahrer brach den Überholvorgang ab und der BMW-Fahrer setzte seinen Überholvorgang fort. Der 25-Jährige signalisierte dem Skoda-Fahrer anzuhalten. Dieser flüchtete jedoch unerlaubt von der Unfallstelle. Am PKW BMW und dem Leitpfosten entstand Sachschaden. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.

