Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Friesenhagen- Unfallflucht am Seniorenwohnheim

FriesenhagenFriesenhagen (ots)

Am 19.11.2020, im Zeitraum 11:30 bis 20:00 Uhr parkte eine 59-jährige Fahrzeugfahrerin ihren Pkw Mitsubishi auf dem Parkplatz der Wohn-und Pflegeeinrichtung in Friesenhagen. Nach der Rückkehr zu ihrem Pkw stellte sie einen erheblichen Heckschaden fest. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer dürfte beim Ausparken den abgestellten Pkw beschädigt haben und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden von ca. 1500EUR. Hinweise zum Unfallverursacher an die Polizei Betzdorf.

