Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Führen eines Kfz ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung

Betzdorf (ots)

Am Morgen des 01.08.2020 wird durch Verkehrsteilnehmer ein Fahrzeug mitgeteilt, welches verkehrsbehindernd in der Viktoriastraße in Betzdorf abgestellt wurde. Durch die Polizeiinspektion Betzdorf konnte der letzte Fahrzeugführer ermittelt werden. Diese händigte den Beamten eine, augenscheinlich gefälschte, ausländische Fahrerlaubnis aus. Gegen den Fahrzeugführer wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Führen eines KFZ ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung eingeleitet.

