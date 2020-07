Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Meinborn (ots)

Am gestrigen Abend kam es zu einem Verkehrsunfall in einem Waldstück in der Nähe von Anhausen. Ein 49jähriger Traktorfahrer aus der VG Rengsdorf-Waldbreitbach kam aus ungeklärter Ursache mit seinem Traktor von einem Waldweg ab. Hierbei überschlug sich der Traktor, der Fahrer wurde eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle.

