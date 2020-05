Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemittelung der Polizeiinspektion Straßenhaus

Buchholz/Ww (ots)

Am 19.05.2020 gegen 18:26Uhr erhielt die Polizeiinspektion Straßenhaus Kenntnis über eine Ölspur im Bereich der Landesstraße 274 in Buchholz. Bei Eintreffen konnten die Beamten eine Ölspur feststellen, die sich von der L274 Buchholz, über die L275 Buchholz-Hammelshahn bis zur Kreisstraße 55 (Hanftalstraße) erschreckte. Ein Verursacher konnte nicht festgestellt werden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634-952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell