Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung vom 01.03.-03.03.2019 1.Verkehrsunfallflucht in Unkel, 2.Trunkenheitsfahrt in Bad Hönningen

Widerstand, 3.Sachbeschädigung an KFZ

Widerstand

Beleidigung

Linz am Rhein (ots)

1.Verkehrsunfallflucht in Unkel

Am 01.03.2019, gegen 07:00 Uhr kam es auf der Kamener Straße in Unkel zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Verkehrsunfallverursacher beschädigte im Bereich der Einmündung zur Frankfurter Straße ein Baumgitter und einen Akazienbaum. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Bei dem Fahrzeug dürfte es sich um einen Transporter bzw. LKW gehandelt haben. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Linz am Rhein.

2.Trunkenheitsfahrt in Bad Hönningen / Widerstand

Am 02.03.2019 kam es in den frühen Morgenstunden zu einer Trunkenheitsfahrt in Bad Hönningen. Auf Grund eines Zeugenhinweises wurde die Fahrzeugführerin angetrunken an ihrer Wohnanschrift angetroffen. Auf Grund der Trunkenheit musste bei der Fahrzeugführerin im Krankenhaus Linz eine Blutprobe entnommen werden. Hierbei sperrte sich die Frau so sehr, dass eine Fixierung durch die eingesetzten Beamten notwendig war.

3.Sachbeschädigung an KFZ / Widerstand / Beleidigung

Am 03.03.2019, gegen 03:45 Uhr trat eine männliche Person auf der Höhe des Bärenplatz in Bad Hönningen gegen die Tür eines PKW. Die Fahrzeugführerin war selber vor Ort. Im Anschluss stürzte der Beschuldigte auf Grund seiner hohen Alkoholisierung, sodass ein Rettungswagen hinzugezogen werden musste. Während der Behandlung im Rettungswagen sprang der Beschuldigte auf und wollte sich von der Örtlichkeit entfernen. Hierbei schubste er einen Polizeibeamten zur Seite. Durch die Alkoholisierung stürzte der Beschuldigte erneut und zog sich dabei Schürfwunden im Gesicht zu. Danach versuchte er erneut aufzustehen und zu flüchten, jedoch konnten die eingesetzten Beamten die Person ergreifen und fixieren. Die Beamten wurden während der Maßnahme durch den Beschuldigten beleidigt. Es wurde durch Unterstützung der Polizeiinspektion Neuwied im Krankenhaus in Neuwied bei dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen.

