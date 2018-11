POL-PDNR: Für alles gewappnet

Dierdorf (ots) - Am Samstagabend machte eine Streifenbesatzung der Polizei Straßenhaus bei einer Verkehrskontrolle in Dierdorf einen nicht alltäglichen Fund. Der Verkehrsteilnehmer hatte in seinem Fahrzeug mehrere Waffen zugriffsbereit gebunkert. Insgesamt kamen ein Einhandmesser, ein Tonfa(T-Stock), ein Reizstoffsprühgerät und ein sogenannter "Tactical Hammer" zum Vorschein. Die Gegenstände wurden eingezogen und entsprechende Anzeigen gefertigt.

