POL-PDNR: Vermisste Katze tot aufgefunden

Neuwied-Torney (ots) - Eine seit 08.11.2017 entlaufene, schwarze, 12 Jahre alte Hauskatze (Perser-Karthäuser-Mischling) wurde durch ihre Besitzer am Montagabend an einem Fußweg parallel der Ostpreußenstraße im Stadtteil Torney tot aufgefunden. Der Katze wurde vermutlich mit einem Messer die Kehle durchtrennt. Ein Unfall wird derzeit ausgeschlossen. Die Kriminalpolizei Neuwied hat am gestrigen Tag die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zum Geschehen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02631/8780 oder per E-Mail an kineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

