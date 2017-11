POL-PDNR: Pressemeldung der Polizei Betzdorf vom 11.11.2017

Mudersbach (ots) - Zu einem Verkehrsunfall kam es am 10.11.2017, gegen 09:45 Uhr in Mudersbach. Eine 64 Jahre alte Pkw Fahrerin beabsichtigte, aus einer Einfahrt in der Koblenzer Straße auszuparken. Dabei übersah sie ein, am Straßenrand geparktes Fahrzeug und es kam zur Kollision, wodurch Sachschaden in Höhe von etwa 1800,-- EUR entstand.

Betzdorf. Durch einen Fehler beim Einparken kam es zu einem Verkehrsunfall am 10.11.2017 gegen 10:14 Uhr in Betzdorf. Ein 77 Jahre alter Verkehrsteilnehmer beabsichtigte vorwärts, vor dem S- Forum in eine Parktasche einzuparken. Hierbei beschädigte dieser einen rechts daneben abgestellten Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000,-- EUR

Herdorf. Ein 33 Jahre alter Omnibusfahrer befuhr am Freitag, den 10.11.2017, gegen 12:51 die Friedrichstraße in Herdorf. Aufgrund einer dort eingerichteten Baustelle war die ursprünglich angedachte Durchfahrt nicht mehr möglich. Beim Zurücksetzen stieß er mit seinem Fahrzeug gegen eine Gartenmauer, wodurch geringer Sachschaden entstand.

Betzdorf. Sachschaden entstand durch einen Verkehrsunfall am 10.11.2017 gegen 12:52 Uhr in Betzdorf. Eine 31 Jahre alte Frau parkte ihr Fahrzeug in Queraufstellung auf einem Parkplatz in der Fichtestraße. Am gegenüberliegenden Fahrbahnrand stand der Pkw einer 43 jährigen in Längsaufstellung. Beim Ausparken aus der Parklücke unterschätzte die 31 jährige den Abstand zu dem, am Straßenrand stehenden Fahrzeug und es kam zum Zusammenstoß.

Betzdorf. Zu einem Streit zwischen einem Vermieter und einem Mieter hinsichtlich offener Mietzahlungen kam es am 10.11.2017 gegen 17:00 Uhr in Betzdorf. Um den Mieter an die offene Forderung zu erinnern, suchte der 75 Jahre alte Vermieter diesen in seiner Wohnung auf. An der Wohnungstür packte der Vermieter den Mieter an den Hals und stieß ihn zurück in seine Wohnung. Hierdurch wurde dieser leicht verletzt. Der Vermieter muss sich nun hinschlich einer Körperverletzung und eines Hausfriedensbruches strafrechtlich verantworten.

Niederfischbach. Ein 68 Jahre alter Verkehrsteilnehmer bog mit seinem Pkw vom Parkplatz eines Discounters in Niederfischbach nach rechts in die Konrad-Adenauer-Straße ein. Aus bisher unbekannter Ursache kam dieser nach dem Einfahren in den fließenden Verkehr nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit einem Straßenschild. Dieses wurde samt Betonsockel aus der Erde gerissen und beschädigt. Am Pkw des 68 jährigen entstand ebenfalls nicht unerheblicher Sachschaden

Niederfischbach. Am Freitag, den 10.11.2017, gegen 21:23 Uhr, wurde der Polizei Betzdorf mitgeteilt, dass sich ein Verkehrsunfall in Niederfischbach, Oberasdorfer Straße (L 280) ereignet hat. Vor Ort wurde festgestellt, dass der 29 Jahre alte Fahrzeugführer mit seinem Pkw die L 280 aus Richtung Oberasdorf kommend in Richtung Niederfischbach befahren hatte. In einer langgezogenen Rechtskurve verlor dieser die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einem Baum. Hierdurch wurde der Fahrer verletzt. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 12000,-- EUR. Im Rahmen der polizeilichen Anschlussermittlungen wurde festgestellt, dass die Alkoholisierung des Fahrers ursächlich für den Verkehrsunfall gewesen sein dürfte. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

