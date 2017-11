POL-PDNR: Angezeigter Straßenraub

Wissen (ots) - Am 11.11.2017, kurz nach 10:00 Uhr wurde der Polizei Wissen telefonisch angezeigt, dass in der vorausgegangenen Nacht, zwischen 05:30 Uhr und 06:00 Uhr, einem 41jährigen Mann auf dem Nachhauseweg aus einer Gaststätte "Im Kreuztal", in der Rathausstraße/Einmündungsbereich Gerichtsstraße von einem Unbekannten an den Kopf geschlagen wurde und in der unmittelbaren Folge dem Geschädigten die Geldbörse mit einem geringen Geldbetrag aus einer Tasche entwendet worden sei. Weitere Details liegen der sachbearbeitenden Kriminalinspektion Betzdorf noch nicht vor. Hinweise von Personen, die den Vorfall zu der genannten Zeit und/oder verdächtige Personen im Innenstadtbereich Wissen beobachtet haben, bitte an das Fachkommissariat K5 der Kriminalinspektion Betzdorf (02741/926-0) oder Polizeiwache Wissen (02742/935-0).

Mehren. In der Zeit vom 10.11.2017, 15:00 Uhr bis 12.11.2017, 16:00 Uhr gelangten unbekannte Täter nach gewaltsamem Öffnen einer Terrassentür in ein Wohnhaus im Straßenzug "Im Winkelfeld" und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten und Behältnisse. Möglicherweise wurden die Täter gestört und verließen den Tatort ohne die bereitgelegte Beute.

Betzdorf. In der Nacht zum 13.11.2017 drangen unbekannte Täter nach Aufhebeln der Zugangstür in ein Billard Café in der Bahnhofstraße ein, brachen einen Geldspielautomaten auf und entwendeten das vorgefundene Bargeld.

Hinweise auch hier bitte an die Kriminalpolizei Betzdorf unter 02741/926-0 oder per Mail kibetzdorf@polizei.rlp.de

