POL-PDNR: Diebstahl einer landwirtschaftlichen Maschine (Heuwender)

Wissen (ots) - In der Zeit zwischen dem 07. und dem 10.11.2017 wurde von einem Bauernhof in der Gemarkung Wissen der in der Anlage gezeigte Kreisel-Heuwender der Marke "Kuhn" gestohlen. Das 8000 Euro (Zeitwert) teure Gerät muss von unbekannten Tätern mit einem großen Fahrzeug (als Anhänger an Lkw oder Traktor) abtransportiert worden sein. Hinweise bitte an die Polizeiwache Wissen unter 02742/935-0 oder per Mail pwwissen@polizei.rlp.de

