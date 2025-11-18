Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Vermisstenfahndung nach 13-Jähriger aus dem Landkreis Mainz-Bingen

Mainz-Bingen (ots)

Seit Sonntag, 16.11.2025, wird die 13-jährige Yasmina Melek D. aus dem Landkreis Mainz-Bingen vermisst. Zuletzt wurde sie an ihrer Wohnanschrift gesehen, die sie am Sonntag, 16.11.2025, gegen 18:00 Uhr verließ. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Personenbeschreibung: 13 Jahre alt (wirkt wie 16), meistens stark (dunkel) geschminkt, schwarze Haare (etwas länger als Schulterlang), blaue Augen, schwarzer Pulli mit Wasserfallausschnitt, Schuhe Guess oder Nike, ggf angeknipste Nasenpiercings.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell