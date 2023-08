Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Bretzenheim Einbruch in leerstehendes Haus

Mainz-Bretzenheim (ots)

Am vergangenen Freitag wurde durch Familienangehörige festgestellt, dass in der Straße "Am Marienpfad" in Mainz-Bretzenheim, in das unbewohnte Haus der Familie eingebrochen wurde.

Offensichtlich waren die Einbrecher über einen Balkon ins Haus gelangt, wobei sie erst den Rollladen hochschieben und das Balkonfenster einschlagen mussten. Anschließend wurde das Haus durchwühlt, jedoch keine Diebesgut entwendet.

Durch die Kriminalbeamten vor Ort konnten Spuren gesichert werden.

