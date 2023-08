Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Altstadt, Einbruch in Restaurant, Tresor entwendet

Mainz-Altstadt (ots)

Im Zeitraum vom 13.08. bis 18.08.2023 kommt es zu einem Einbruch in ein Restaurant in der Rheinstraße in Mainz. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter verschaffen sich über ein Fenster im Erdgeschoss Zugang zu den Innenräumen des Lokales. Innerhalb des Gebäudes gelangen sie in das 2. OG, brechen dort eine Zwischentür auf und entwenden einen Tresor. Das Gebäude verlassen der oder die Täter samt Diebesgut sehr wahrscheinlich wieder über das Fenster im Erdgeschoss. Durch die Mainzer Kriminalpolizei wird am Tatort eine Spurensuche durchgeführt, die Ermittlungen laufen.

