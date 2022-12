Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall nach Griff in den Fußraum

Jugenheim (ots)

Eine 27-jährige Frau fuhr am Dienstagabend durch die Bahnhofstraße in Jugenheim. Während der Fahrt griff sie nach einer Wasserflasche, die sich im Fußraum auf der Beifahrerseite befand. Hierdurch war die Frau kurze Zeit unaufmerksam und kollidierte mit einem geparkten Fahrzeug. Durch den Aufprall wurden die Airbags in ihrem Fahrzeug ausgelöst. Die 27-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und im Anschluss an die Unfallaufnahme vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell