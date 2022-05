Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Fußgänger von Pkw verletzt - Verursacher entfernt sich - Zeugen gesucht

Mainz-Neustadt (ots)

Am Donnerstagmorgen wurde ein Fußgänger beim Überqueren der Kaiserstraße verletzt. Der 32-Jährige Mainzer nutzte gegen 06:20 Uhr die Fußgängerampel an der Kreuzung Kaiserstraße/Neubrunnenstraße. Als er die Straße bereits bis zur Hälfte überquert hatte, befuhr ein bislang unbekannter Pkw die Kaiserstraße in Fahrtrichtung Rhein. Der Pkw dürfte nach derzeitigem Ermittlungsstand die rote Ampel missachtet haben und überrollte mit den linken Rädern, den Fuß des 32-Jährigen, der zusätzlich noch vom Außenspiegel des Pkw erfasst wurde und zu Boden fiel. Der 32-Jährige wurde verletzt, musste ärztlich behandelt werden und brachte den Unfall im Nachhinein zur Anzeige. Der Pkw hielt nach ersten Zeugenaussagen einige Meter nach dem Zusammenstoß kurz an, setzte dann seine Fahrt allerdings ohne anzuhalten fort. Bei dem Pkw soll es sich um ein älteres Fahrzeug der Marke Renault, Modell Clio, in blauer Farbe handeln. Auf Kennzeichen und Fahrer liegen derzeit keine weiteren Informationen und Hinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

