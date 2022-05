Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Sichtung eines Eichen-Prozessionsspinners

Essenheim (ots)

Am vergangenen Mittwochabend berichteten Kunden des Netto Marktes in Essenheim über die Sichtung eines Eichen-Prozessionsspinners.

Die eingesetzten Polizeibeamen konnten tatsächlich einen solchen Nachtfalter im Gebüsch angrenzend zum Parkplatz des genannten Supermarktes entdecken. Zur Sicherheit der Passanten wurde der gesamte Bereich mittels Absperrband kenntlich gemacht und abgesperrt. Die Geschäftsleitung des Lebensmittelhandels, ebenso wie die Verbandsgemeinde Nieder-Olm wurden über die Entdeckung des Falters informiert.

Für alle die sich fragen, was überhaupt ein Eichen-Prozessionsspinner ist und was diesen für den Menschen gefährlich macht: Bei dem kleinen grau-braunen Tier handelt es sich um einen Nachtfalter, der zur Unterart der Schmetterlinge zählt. Gefährlich für den Menschen sind die kleinen Brennhaare der Larven, die bei Hautkontakt zu Reizungen oder Ausschlägen führen können.

Sollten Sie ebenfalls einen Eichen-Prozessionsspinner in Essenheim oder Umgebung entdeckt haben, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 oder der Verbandsgemeinde in Nieder-Olm unter der 06136/69-0 in Verbindung zu setzen.

