POL-PPMZ: Fahrkartenkontrolle eskaliert

Mainz-Altstadt (ots) - Am späten Samstagabend wurde ein Narrhalese auf einer Fastnachtsparty in einem Mainzer Altstadt-Lokal Opfer eines Taschendiebstahls. Der/die unbekannte Täter/in schaffte es, ihm unbemerkt das Smartphone und den Geldbeutel aus seiner Hosentasche zu stehlen. Doch damit fing der Ärger erst an: In der Folge wurde die Schwester des Bestohlenen dutzende Male angerufen. Am Sonntagnachmittag nahm sie das ...

