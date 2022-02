Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Altstadt, zerstochene Reifen an Mainzer Leihfahrrädern von "meinRad"

Mainz (ots)

Über 140 Reifen sind in den letzten Wochen an Fahrrädern der Mainzer Mobilität zerstört worden. Die bislang unbekannten Täter dürften einen Schaden in einem hohen vierstelligen Bereich verursacht haben.

Seit dem 6. Dezember sind in mindestens sechs einzelnen Tatserien, an abgestellten Mietfahrrädern in der Mainzer Altstadt, zum Teil beide Reifen zerstochen worden. In einer einzigen Nacht sind so zwischen 9 und 36 Fahrräder gleichzeitig unbrauchbar gemacht worden. Die letzte Tatserie wurde am 24.01.2022 festgestellt. An 11 Fahrrädern in der Radstation "Malakoffterrasse" wurden dabei 18 Reifen zerstört. Mitarbeiter der Mainzer Mobilität entdeckten die Taten im Rahmen ihrer täglichen Kontrollen und teilten diese der Polizei mit.

Erste Ermittlungen zeigen, dass die Reifen offensichtlich mit einer spitzen Klinge, ähnlich der eines Taschenmessers, zerstochen wurden. Hinweise auf die Täter liegen derzeit noch nicht vor.

Die Ermittlungen werden derzeit vom "Haus des Jugendrechts" der Polizeidirektion Mainz geführt. Dieses hat folgende Fragen:

- Wer hat seit Anfang Dezember Personen im Bereich Malakoffterrasse bei ungewöhnlichen Handlungen an der Radstation beobachtet? - Wer hat in den sozialen Medien oder in Messengern von den Taten erfahren? - Wer kann Angaben zu Personen machen, die sich mit diesen Taten brüsten?

Hinweise bitte per Mail an das Haus des Jugendrechts: pdmainz.hdr@polizei.rlp.de das Onlineportal der Polizei Rheinland-Pfalz: Onlinewache Polizei (https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/) oder telefonisch an jede Polizeidienststelle.

Hinweise können auch über das Kontaktformular auf der Webseite der Mainzer Mobilität gegeben werden: https://www.mainzer-mobilitaet.de/kontakt

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell