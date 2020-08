Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ingelheim-Frei Weinheim - Mann entblößt sich vor Jugendlichen, Zeugen gesucht

Ingelheim-Frei Weinheim (ots)

Freitag, 31.07.2020 16:15 Uhr

Ein bislang unbekannter Mann entblößt sich am Freitagnachmittag vor zwei 14-jährigen Mädchen. Als der Mann gegen 16:15 Uhr zum Fei-Weinheimer Strandbad kommt, legt er sich in unmittelbare Sichtnähe zu den bereits dort liegenden Mädchen. Die Öffnung seines grün/grauen Wurfzelts ist auf die beiden Mädchen gerichtet, als er sich im Genitalbereich entblößt und eindeutige Handlungen an sich vornimmt. Die beiden Mädchen fahren aus Angst zunächst nach Hause zu den Eltern und verständigen von dort aus die Polizei. Der Mann kann von den Beamten der Ingelheimer Polizeiinspektion nicht mehr angetroffen werden. Der Mann kann von den Mädchen beschrieben werden als ca. 50-60 Jahre alt, wenige, graue, kurze Haare und Brillenträger. Er war mit einem grauen T-Shirt bekleidet und führte neben der grün/grauen Strandmuschel ein dunkles Fahrrad mit sich. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

