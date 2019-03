Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Versuchter Raub im Volkspark - Zeugen gesucht

Mainz (ots)

(Mainz-Oberstadt) Am Freitag, 22.3., gegen 21.40 Uhr, befindet sich eine vierköpfige Gruppe zwischen 16 und 18 Jahren im Volkspark, am dortige Klettergerüst. Eine Gruppe von sechs Personen (im Alter von 18-19 Jahren) kommt hinzu. Aus dieser Gruppe heraus werden zunächst Zigaretten und Geld gefordert. später versucht eine Jacke zu entreißen. Trotz unterstreichen der Forderungen mit Schlägen und Tritten, bleiben sie erfolglos. Daraufhin flüchten die sechs in verschiedene Richtungen. Die intensive Fahndung in der Umgebung führt nicht zum Antreffen der Täter. Beschrieben werden die Personen als männlich, 18 bis 19 Jahre, 1,8-1,9 m groß, südländisches Aussehen, dunkle Haare, mit Umhängetaschen und Mützen, sie hätten fließend deutsch gesprochen. Die Polizei bittet Zeugen sich bei der Polizeiinspektion 1, Tel.: 06131-65-4110, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 06131-65-3305



Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell