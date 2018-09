POL-PPMZ: Mainz-Weisenau - Mit Radfahrer kollidiert und anschließend geflüchtet

Mainz (ots) - Am gestrigen Donnerstag, 06.09.2018, befährt gegen 08:10 Uhr ein 47-jähriger Mainzer mit seinem Fahrrad den Radweg der Emy-Roeder-Straße in Fahrtrichtung Heiligkreuzweg. Der Radweg ist, gemäß Zeichen 1000-33, in beide Richtungen für Radfahrer freigegeben.

Kurz bevor er die Einmündung der Elly-Beinhorn-Straße erreicht, beobachtet er, wie ein VW Polo aus der zuvor genannten Straße kommend noch kurz vor dem kreuzenden Radweg anhält. Der Fahrer, ein ca. 70 Jahre alter Mann, orientiert sich nach Aussage des 47-Jährigen jedoch nur nach links und schaut, ob aus Richtung Heiligkreuzweg / Hechtsheimer Straße bevorrechtigter Verkehr herannaht. Der Polo fährt anschließend, ohne auf den Radfahrer zu achten, nach rechts in die Emy-Roeder-Straße ein.

Im Einmündungsbereich kommt es zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer. Durch den (Not-) Bremsvorgang fällt der 47-Jährige über den Lenker seines Fahrrades und stürzt zu Boden. Der Radler trägt einen Helm, weshalb eine schlimmere Verletzung vermieden wird.

Der VW setzt nach dem Zusammenstoß seine Fahrt fort und flieht von der Unfallörtlichkeit.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131-65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell