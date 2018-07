POL-HRO: Beeinträchtigungen Feldbrand in Rostock-Riekdahl - Abschlussmeldung

Rostock (ots) - Kurz nach 20 Uhr konnte der Feldbrand unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Personen waren nicht in Gefahr. Das Brandschutzrettungsamt Rostock war mit über 50 Kameraden der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehren aus Groß-Klein, Stadt-Mitte, Gehlsdorf und Rostocker Heide im Einsatz. Polizeilich wurde neben den Kräften aus dem Revier Rostock-Dierkow auch der Polizeihubschrauber eingesetzt, um die Löscharbeiten am Boden besser zu koordinieren. Nach Zeugenaussage ist der Brand durch einen Vogel entstanden, der auf der Oberleitung der Bahn einen Kurzschluss auslöste und brennend zu Boden viel. Aufgrund der Trockenheit geriet das angrenzende Feld in Brand. Nach ersten Schätzungen wurden ca. 7 ha zerstört. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

Im Auftrag Stefan Hentschke Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Stefan Baudler

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell