POL-SI: Brand in landwirtschaftlichem Betrieb

Bad Berleburg (ots) - Am Sonntag, 08.07.2018, gegen 14.40 h, wurden mehrere Anwohner auf eine starke Rauchentwicklung im Bereich Espeweg in Bad Berleburg aufmerksam. Ursächlich dafür war der Brand einer Feldscheune, in der auf einer Fläche von 120 qm Brennholz gelagert war. Derzeit ist die Feuerwehr Bad Berleburg immer noch mit den Löscharbeiten beschäftigt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste die L 717 gesperrt werden. Die Sperrung dauert an, eine Freigabe ist derzeit (17.15 h) nicht absehbar. Hinweise auf die Brandursache liegen noch nicht vor. Es ist von einem Sachschaden von 120.000 EUR auszugehen.

