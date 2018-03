POL-PPMZ: Einbruch in Einfamilienhaus

Schwabenheim an der Selz (ots) - Am 01.03.2018, zwischen 14 und 20:30 h, kam es in Schwabenheim, Jahnstraße, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die unbekannten Täter hebelten die Terrassentür im Gartenbereich auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Eine Kellertür wurde durch die Täter ebenfalls aufgehebelt. Entwendet wurden mehrere hochwertige Armbanduhren, der genaue Schaden steht noch nicht fest. Hinweise an die Polizei Ingelheim.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

PI Ingelheim



Telefon: 06132-65510

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell