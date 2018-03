POL-PPMZ: Sonderkontrollen rund um den Hauptbahnhof und in der Innenstadt

Mainz-Stadtgebiet (ots) - Donnerstag, 01.03.2018

Im Laufe des Nachmittags wurden Brennpunktkontrollen der Kriminalpolizei, unterstützt von Polizeibeamten der Bereitschaftspolizei, im Stadtgebiet Mainz durchgeführt. Die Maßnahme diente der Bekämpfung der Straßenkriminalität. Gleich zu Beginn des Einsatzes musste nach einer psychisch kranken Person, die angekündigt hatte sich umbringen zu wollen, gefahndet werden. Die Person konnte dann vor ihrem Anwesen angetroffen, in Gewahrsam genommen und in die Psychiatrische Klinik gebracht werden. Bei der Festnahme wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Es wurden insgesamt 321 Personen kontrolliert, davon hatten 69 Personen bereits polizeiliche Erkenntnisse. Die Kontrollen beinhalteten die Feststellung von Personalien und die Durchsuchung von Personen, welche bereits polizeilich in Erscheinung getreten waren. Es wurde Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131-65-3080

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell