POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Oppenheim (ots) - Am Dienstag, den 27.02.2018 gegen 08.03 Uhr befuhr ein 19-jähriger PKW-Fahrer aus Gensingen die K 44 aus Richtung Dexheim kommend in Fahrtrichtung Oppenheim. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit im Hinblick auf die besonderen örtlichen Verhältnisse, kam er kurz vor der Ortseinfahrt Oppenheim nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Leitpfosten und der PKW überschlug sich. Er kam auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Der Fahrer zog sich hierbei eine 5cm lange Schnittwunde an der rechten Hand zu, der Beifahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 4000 Euro, am Leitpfosten ca. 100 Euro.

