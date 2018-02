Mainz-Bretzenheim (ots) - Im Rahmen einer zivilen Sonderstreife bemerkten die Beamten im Bereich der Münsterstraße ein Fahrzeug mit einem der Polizei bekannten Fahrer. Der 30-jährige Fahrzeugführer war dieses Jahr bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Aus diesem Grund folgten die Beamten dem Mann und zogen einen Streifenwagen hinzu. In der Marienborner Straße konnte er angehalten und kontrolliert werden. Nach erfolgter Beschuldigtenbelehrung gab der 30-Jährige zu, am Morgen einen Joint geraucht zu haben. Im Rahmen der Personen- und Fahrzeugdurchsuchung nach Einwilligung des Mannes konnten ein Crusher sowie eine Metalldose mit Anhaftungen grünlicher Pflanzensubstanz aufgefunden und sichergestellt werden. Wegen des wiederholten Fahrens ohne Fahrerlaubnis mit demselben Wagen wurde dieser sichergestellt. Dem Fahrer wurde noch eine Blutprobe entnommen, das Ergebnis steht noch aus, und gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131-65-3080

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell